Sant Kabir Nagar News: मेंहदावल में 20 करोड़ से कराए जाएंगे कार्य, होगी सहूलियत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:52 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:52 PM IST
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मेंहदावल। नगर पंचायत प्रशासन ने क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में विकास कार्य कराने के लिए लगभग 20 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया है। इससे विकास के कार्य कराए जाएंगे। मेंहदावल नगर पंचायत प्रशासन ने अगस्त में विकास कार्य करने के लिए लगभग 20 करोड़ का टेंडर जारी किया। टेंडर जमा करने की अंतिम तारीख 27 अगस्त रखी गई जबकि टेंडर खोलने की प्रक्रिया 29 अगस्त को पूरी करनी थी लेकिन अभी तक टेंडर खोलने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। तीन पार्क का निर्माण भी नगर पंचायत प्रशासन ने करने के लिए टेंडर प्रकाशित किया था। नगर पंचायत के धौरापार, गगनई बाबू, बहवोलिया, कांटी, पुरवा, बराखाल, मंझरिया तिवारी समेत कई वार्डों में सीसी रोड व जल निकासी के लिए नाली निर्माण के कार्य का टेंडर भी जारी किया गया था। जबकि नगर में 38 इंडिया मार्का हैंडपंप के रीबोर के लिए टेंडर जारी किया है।
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