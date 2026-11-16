Sant Kabir Nagar News: आमी नदी पर व्रती महिलाओं ने दिया अर्घ्य

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मगहर। सूर्य उपासना व लोक आस्था एवं पवित्रता का चार दिवसीय छठ पूजा के दिन रविवार को महिलाओं ने निर्जल व्रत रखा। इस दौरान नगर तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं आमी नदी के तट पर पहुंचीं। जहां पंचवटी शिवमंदिर के सामने बने घाटों की सीढ़ियों पर बनी वेदी के समक्ष खड़े होकर अस्ताचलगामी भगवान भास्कर की प्रार्थना की। उसके बाद नदी के जल में जाकर सूर्य के अस्ताचल होने पर अर्घ्य दिया। इस मौके पर तहसीलदार अनुराग यादव, पंडित अश्वनी मिश्रा, देवेंद्र मिश्र उर्फ रशिया बाबा, समिति के अध्यक्ष अवधेश सिंह, टीएन वर्मा, पूर्व चेयरमैन नूरुज्जमा अंसारी, शिवानंद चंचल, पूर्व चेयरमैन संगीता वर्मा, पूर्व चेयरमैन अश्वनी गुप्त, संदीप वर्मा, राजेश उर्फ गुड्डू वर्मा, रवि प्रकाश पांडेय, विजय प्रकाश कांद आदि मौजूद रहे। संवाद