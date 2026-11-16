Sant Kabir Nagar News: अंतिम समय तक होती रही खरीदारी

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संतकबीरनगर। महापर्व के अंतिम दिन भी छठ व्रत के महाप्रसाद के साथ ही अन्य सामग्रियों की खरीदारी होती रही। बड़ी संख्या में महिलाओं ने विभिन्न बाजारों में जाकर व्रत के महाप्रसाद में शामिल वस्तुओं की खरीदारी की। खलीलाबाद में गोला बाजार में विभिन्न प्रकार की सब्जियों के साथ ही अन्य सामानों को खरीदारी की गई। इस दौरान पूरे बाजार में मेले का माहौल रहा। व्रती महिलाएं खलीलाबाद की नवीन सब्जी मंडी स्थल में जाकर खरीदारी करती देखी गईं। संवाद