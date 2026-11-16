Sant Kabir Nagar News: घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब... व्रतियों ने दिया सूर्य को अर्घ्य

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चार दिवसीय छठ महापर्व के तीसरे दिन रविवार को दोपहर तीन बजे ही छठ व्रतियों का नदी घाटों पर आना-जाना शुरू हो गया। श्रद्धालु गाजे-बाजे के साथ डाला लेकर निकले। स्थिति यह रही कि शाम साढ़े चार बजे तक सभी श्रद्धालु छठ माता की वेदियों पर पूजन करके सूप में पूजा का सामान और दीपक लेकर पानी में उतर गईं।छठ गीत गाते हुए महिलाओं और पुरुषों की टोलियां सूर्य के डूबने का इंतजार करने लगीं। शाम सूर्य के डूबते ही महिलाओं ने उनको अर्घ्य देना शुरू कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में भीड़ नदी घाटों पर जुटी रहीं। खलीलाबाद में सबसे अधिक भीड़ पक्का पोखरा पर रही। यहां हजारों श्रद्धालु पूजा करने के लिए पहुंचे थे।नगर के शुगर मिल परिसर पोखरा, मां समय जी पोखरा विधिवानी, अमृत सरोवर बरई टोला, गोला बाजार का पक्का पोखरा के साथ ही सरैया, मिश्रौलिया, पटखौली, मोहद्दीनपुर, सरौली, गोरखल, गौसपुर, कसैला, डीघा समेत अन्य स्थानों पर भी छठ पर्व उल्लास से मनाया गया।आज उगते सूर्य को अर्घ्य देंगी महिलाएंछठ पूजा के चार दिवसीय कार्यक्रम के दौरान व्रती महिलाएं सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देंगी। इस दौरान महिलाओं की टोली सूर्योदय से पूर्व ही नदी घाटों पर निकल जाएंगी। उदीयमान सूर्य की पूजा सोमवार को प्रातःकाल 6:07 बजे होगी। छठ के इस महापर्व पर सूर्य को अर्घ्य देने के लिए डाला लेकर नाचते-गाते श्रद्धालु नदी घाटों पर पहुंचेंगे। इस दौरान बैंड बाजा और डीजे साथ लोग पहुंचेंगे। साथ ही गीत गाते हुए महिलाओं की टोलियां रहेंगी।छठ मैया के गीतों पर झूमे श्रद्धालुछठ घाटों पर जाते हुए महिलाएं छठ माता के गीतों को गाती हुई चल रहीं थीं। छठ गीतों में केरवा जे फरेला घवद में... गीत गाकर व्रत की शुरुआत करते हैं। इस गीत ने लोगों के दिलों में आस्था का संचार किया। वहीं महिलाओं ने कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाय.. गीत के जरिये घाट पर जाने वाली परंपरा को सजोया। ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय गीत की गाकर अपने वियोग का प्रदर्शन किया।व्रती महिलाओं ने किया छठ माता का दर्शनजिले के विभिन्न नदी घाटों पर छठ माता की मूर्ति की स्थापना की गई है। महिलाओं ने छठ माता की मूर्ति का दर्शन किया तथा उनसे आशीर्वाद मांगा। जिला मुख्यालय पर पक्का पोखरा के साथ ही शुगर मिल परिसर में बने पोखरे पर छठ माता की मूर्ति बनाई गई थी। वहीं मगहर, हरिहरपुर, महुली, बेलहरकला, राजघाट, मेहदावल, बखिरा, लोहरौली, नाथनगर, काली जगदीशपुर समेत अन्य स्थानों पर स्थापित छठ माता की मूर्तियों के लोगों ने दर्शन किया तथा उनका आशीर्वाद लिया।