Sant Kabir Nagar News: तामेश्वरनाथधाम में छठ मेले का उद्घाटन

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हरिहरपुर। तामेश्वरनाथधाम में रविवार की शाम छठ मेले का जिला पंचायत अध्यक्ष बलिराम यादव ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। उन्होंने व्रती महिलाओं और परिजन को छठ पर्व की शुभकामनाएं दीं और जन कल्याण के लिए छठ मइया से प्रार्थना भी की। धाम स्थित पोखरे में व्रती महिलाओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। पटाखों की आवाज के साथ ही लोगों ने छठ मइया का जयकारा लगाया। इस दौरान पूर्व प्रधान नरेंद्र नाथ भारती, नितिश द्विवेदी, अरविंद पांडेय, पिंटू भारती, अछैबर नाथ भारती, ओम अनुपम भारती, धीरज पांडेय, राम सुरेश पासवान सहित कई लोग मौजूद रहे। संवाद