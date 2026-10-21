फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Women made aware at the community gathering (chaupal)

Sant Kabir Nagar News: चौपाल में महिलाओं को किया जागरूक

Wed, 21 Oct 2026 11:48 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:48 PM IST
विज्ञापन
Women made aware at the community gathering (chaupal)
संतकबीरनगर। मिशन शक्ति के तहत बुधवार को जिले के सभी थानों की पुलिस ने गांवों में चाैपाल लगाया। इस दाैरान महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया।
विज्ञापन

पुलिस टीमों ने मगहर, गड़सर पार्क, चकदही, राैरा पार्क, अतराैलिया आदि जगहों पर पहुंचकर महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों, आत्मरक्षा के उपायों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही गांवों में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और उनके त्वरित एवं विधिसम्मत निस्तारण के लिए संवाद किया।
विज्ञापन

पुलिस व एंटी रोमियो टीमों ने महिलाओं और छात्राओं को महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम, सुरक्षा उपायों और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। पुलिसकर्मियों ने कहा कि महिलाएं किसी भी समस्या की स्थिति में बिना डरे पुलिस से संपर्क करें। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed