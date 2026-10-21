Sant Kabir Nagar News: चौपाल में महिलाओं को किया जागरूक

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पुलिस टीमों ने मगहर, गड़सर पार्क, चकदही, राैरा पार्क, अतराैलिया आदि जगहों पर पहुंचकर महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों, आत्मरक्षा के उपायों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही गांवों में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और उनके त्वरित एवं विधिसम्मत निस्तारण के लिए संवाद किया।पुलिस व एंटी रोमियो टीमों ने महिलाओं और छात्राओं को महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम, सुरक्षा उपायों और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। पुलिसकर्मियों ने कहा कि महिलाएं किसी भी समस्या की स्थिति में बिना डरे पुलिस से संपर्क करें। संवाद