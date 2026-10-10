Sant Kabir Nagar News: मिशन शक्ति के तहत महिलाओं और छात्राओं को किया जागरूक

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उन्होंने महिलाओं, बालिकाओं व छात्राओं को उनके अधिकारों, आत्मरक्षा के उपायों और हेल्पलाइन के बारे में बताया। ग्राम चौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद किया गया। उन्हें समस्याओं के त्वरित एवं विधिसम्मत निस्तारण के प्रति जागरूक किया गया। महिला बीट अधिकारियों ने सरकारी योजनाओं व महिला अपराधों की रोकथाम की जानकारी दी। खलीलाबाद, मेंहदावल, महुली, बखिरा, बेलहरकला और धर्मसिंहवा पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए। पंफलेट वितरित कर लोगों को सड़क सुरक्षा नियम बताए गए। संवाद