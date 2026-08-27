Sant Kabir Nagar News: इनवर्टर का प्लग लगाते समय करंट की चपेट में आई महिला, मौत

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महुली निवासी एहतसमुल की पत्नी आयशा तहरीम 32 वर्ष बुधवार को दोपहर करीब डेढ़ बजे घर में इनवर्टर का प्लग लगा रही थीं। उसी दौरान इनवर्टर के तार में प्रवाहित करंट की चपेट में आ गईं। करंट लगते ही वह तार से चिपक गईं और छटपटाने लगीं। महिला को करंट की चपेट में आया देखकर घर के लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया। परिजनों ने डंडे की मदद से तार से अलग करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इस दौरान मृतका का बेटा आमाद घर के बाहर पहुंचा और शोर मचाकर आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी।शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और महिला को बचाने के लिए घर के अंदर पहुंचे। हालांकि, तब तक आयशा तहरीम की मौत हो चुकी थी। हादसे की जानकारी मिलते ही घर पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।