Sant Kabir Nagar News: चोरों की तलाश के लिए दो टीमें गठित

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लोहरौली। दुधारा थाना क्षेत्र के थुरंडा गांव में वृद्ध महिला के घर का ताला तोड़कर नकदी और जेवरात चोरी करने के मामले में पुलिस ने चोरों की गिरफ्तारी और माल की बरामदगी के लिए दो टीमें गठित की हैं। पुलिस ने टीमों को जल्द घटना का पर्दाफाश करने के निर्देश दिए हैं।थुरंडा गांव में 12 सितंबर की रात चोरों ने एक वृद्ध महिला के घर का ताला तोड़कर नकदी और जेवरात चोरी कर लिए। इसकी सूचना मिलने पर दुधारा पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। दुधारा पुलिस ने खुलासे के लिए दो टीमों का गठन किया है। पहली टीम में उपनिरीक्षक अमरनाथ यादव, दीवान रजनीश पाठक, सिपाही अमरजीत यादव और सिपाही अजीत पासवान को शामिल किया गया है। संवाद