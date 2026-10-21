फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Woman convicted in liquor-making case fined 19,000

Sant Kabir Nagar News: शराब बनाने के मामले में दोषी महिला पर 19 हजार जुर्माना

Wed, 21 Oct 2026 11:55 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
Woman convicted in liquor-making case fined 19,000
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

संतकबीरनगर। धनघटा थाना क्षेत्र के सोनहन गांव में अवैध रूप से शराब बनाने के मामले में दोषी महिला को न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवधि और 19 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माने की राशि जमा न करने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद 21 अक्तूबर को एएसजे प्रथम न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। धनघटा पुलिस ने वर्ष 2015 में सोनहन गांव में छापेमारी कर बरता देवी पत्नी सुरेश को गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन

मौके से 400 लीटर अवैध शराब, 15 क्विंटल लहन, दो भट्ठियां और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए थे। इसके अलावा यूरिया, नौसादर और फिटकरी भी मिली थी। इस मामले में आबकारी अधिनियम और भारतीय दंड विधान की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

विवेचक उपनिरीक्षक चंद्रदेव यादव ने साक्ष्य संकलित कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इसके बाद न्यायालय ने आबकारी अधिनियम के तहत महिला को जेल में बिताई गई अवधि और 19 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।स
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed