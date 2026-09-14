Sant Kabir Nagar News: तपा रहा वायरल बुखार, अस्पताल में लग रही भीड़

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अस्पताल के फिजिशियन डॉ. कुमार सिद्धार्थ ने मरीजों को सतर्क करते हुए कहा है कि हर बुखार में एंटीबायोटिक दवाएं लेना अनावश्यक और सेहत के लिए नुकसानदायक है। उन्होंने बताया कि वायरल बुखार तीन से पांच दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है।इसमें केवल डॉक्टर की सलाह से पैरासिटामोल लें, भरपूर आराम करें और पानी या नींबू पानी जैसे तरल पदार्थों का सेवन करें। यदि बुखार 3-4 दिन से ज्यादा रहे, तब चिकित्सक से जांच कराएं। टाइफाइड या गले में बैक्टीरियल संक्रमण की पुष्टि होने पर ही एंटीबायोटिक दी जाती है।बिना सलाह एंटीबायोटिक लेने के नुकसान- वायरस पर बेअसर : वायरल फीवर वायरस से होता है, जबकि एंटीबायोटिक केवल बैक्टीरिया को मारती हैं। इनसे वायरल ठीक नहीं होता।- एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस : बेवजह एंटीबायोटिक खाने से बैक्टीरियागंभीर दुष्प्रभाव : मनमर्जी से दवा लेने से पेट खराब, दस्त, उल्टी और एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं।