Sant Kabir Nagar News: गांवों में पहुंचे पशु चिकित्सा विभाग के कर्मचारी, पशुओं का इलाज किया शुरू

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धर्मसिंहवा। क्षेत्र में पशुओं में फैल रही लंपी बीमारी और टीकाकरण न होने से जुड़ी समस्या को लेकर संवाद न्यूज एजेंसी ने अमर उजाला में खबर प्रकाशित की। इस खबर का संज्ञान लेते हुए पशु चिकित्सा विभाग हरकत में आ गया।सोमवार को विभाग की एंबुलेंस सेवा की टीम ने विभिन्न गांवों में पहुंचकर पशुओं का टीकाकरण किया और बीमार पशुओं का उपचार किया। इससे परेशान पशुपालकों को राहत मिली है। संवाद न्यूज एजेंसी ने शनिवार को अमर उजाला में ‘पशुओं में लंपी का प्रकोप, पशुपालक परेशान’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी।खबर में क्षेत्र के पुनया गांव निवासी ब्रह्मानंद ओझा, बेलराई निवासी रामसंवारे राय, पाखापार निवासी सुभाष सहित कई पशुपालकों के पशुओं में लंपी बीमारी के लक्षण मिलने का मामला उठाया गया था।पशुपालकों का कहना था कि पशुओं में बीमारी फैलने के बावजूद समय से टीकाकरण और उपचार की सुविधा नहीं मिल पा रही थी, जिससे उनकी चिंता बढ़ रही थी। खबर प्रकाशित होने के बाद सोमवार को पशु चिकित्सा विभाग की एंबुलेंस सेवा की टीम गांवों में पहुंची।