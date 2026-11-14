Sant Kabir Nagar News: दो बाइक की टक्कर में एक घायल की हुई मौत

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महुली। थाना क्षेत्र के नगर पंचायत हरिहरपुर में स्थित पेट्रोल पंप निकट बृहस्पतिवार की शाम दो बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। इसमें तीन लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों के सहयोग से घायलों को सीएचसी नाथनगर पहुंचाया। हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों की टीम ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जहां जांच के बाद चिकित्सक की टीम ने देव कुमार को मृत घोषित कर दिया। महुली क्षेत्र के ग्राम दिनरकपुरवा निवासी जलालुद्दीन पुत्र मोहम्मद अली बृहस्पतिवार की देर शाम बाइक से महुली आ रहा था। संवाद