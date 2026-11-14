Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Assault inside a home following a dispute between children; a finger was broken.

Sant Kabir Nagar News: बच्चों के विवाद में घर में घुसकर मारपीट, हाथ की अंगुली टूटी

Sat, 14 Nov 2026 12:29 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 12:29 AM IST
विज्ञापन
Assault inside a home following a dispute between children; a finger was broken.
संतकबीरनगर। बखिरा थाना क्षेत्र के खरवनिया गांव में बच्चों के विवाद में एक व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि गालियां देने से मना करने पर दो लोगों ने उसके घर में घुसकर लाठी-डंडे से पिटाई कर दी। मारपीट में पीड़ित के दाहिने हाथ की एक उंगली टूट गई। पुलिस से शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय के आदेश पर बखिरा पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसओ दिलीप सिंह ने बताया कि खरवनिया गांव निवासी जब्बार उर्फ गब्बर ने न्यायालय में दिए प्रार्थनापत्र में जानकारी दी कि 21 अगस्त की शाम करीब पांच बजे बच्चों के विवाद में गांव के मो. रजा और अतीबुन्निशा उसके दरवाजे पर पहुंचे। दोनों ने उसे गालियां देनी शुरू कर दीं। विरोध करने पर आरोपी मारने के लिए दौड़े। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed