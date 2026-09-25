Sant Kabir Nagar News: सब्जियों की खेती पर मौसम की पड़ी मार
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:42 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:42 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
हरिहरपुर। तेज हवा के साथ बृहस्पतिवार से शुरू हुई बारिश के चलते हरी सब्जियों की खेती को काफी नुकसान हुआ है। अगेती धान की फसलें भी हवा और बारिश के चलते प्रभावित हुई हैं। तिल और अरहर की फसलें भी नष्ट होने की कगार पर हैं। हालांकि देर से पक कर तैयार होने वाली धान की फसलों को बारिश से संजीवन मिल गई है।
बृहस्पतिवार से हाे रही बारिश और तेज हवा के चलते हरी सब्जी नेनुआ, कद्दू और तोरई की फसलें खेत में पानी भर जाने से अंतिम दिन गिन रही हैं। तेज हवा के साथ हो रही बारिश का असर तिलहनी फसल तिल और दलहनी फसल अरहर पर भी हुआ है, जिसके चलते तिल की फसल खेत में खराब हो जा रही है। जिन किसानों ने तिल की कटाई कर ली है उनकी फसल कटाई के बाद भी खराब हो गई है।
मौसम की मार दलहनी फसल अरहर पर भी है। लगातार हो रही बारिश और हवा से अरहर की फसल को भी नुकसान हो रहा है। अगेती धान की फसलों की बालियां निकल गई हैं कुछ अन्य धान की प्रजातियों में बालियां निकल रही हैं।
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किसान हनुमान पटेल, चंद्रमणि, अशोक कुमार, दीपेंद्र पटेल, रघुपति यादव ने बताया कि देर से पकने वाली धान की फसलों के लिए बारिश फायदेमंद है।
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हरिहरपुर। तेज हवा के साथ बृहस्पतिवार से शुरू हुई बारिश के चलते हरी सब्जियों की खेती को काफी नुकसान हुआ है। अगेती धान की फसलें भी हवा और बारिश के चलते प्रभावित हुई हैं। तिल और अरहर की फसलें भी नष्ट होने की कगार पर हैं। हालांकि देर से पक कर तैयार होने वाली धान की फसलों को बारिश से संजीवन मिल गई है।
बृहस्पतिवार से हाे रही बारिश और तेज हवा के चलते हरी सब्जी नेनुआ, कद्दू और तोरई की फसलें खेत में पानी भर जाने से अंतिम दिन गिन रही हैं। तेज हवा के साथ हो रही बारिश का असर तिलहनी फसल तिल और दलहनी फसल अरहर पर भी हुआ है, जिसके चलते तिल की फसल खेत में खराब हो जा रही है। जिन किसानों ने तिल की कटाई कर ली है उनकी फसल कटाई के बाद भी खराब हो गई है।
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मौसम की मार दलहनी फसल अरहर पर भी है। लगातार हो रही बारिश और हवा से अरहर की फसल को भी नुकसान हो रहा है। अगेती धान की फसलों की बालियां निकल गई हैं कुछ अन्य धान की प्रजातियों में बालियां निकल रही हैं।
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किसान हनुमान पटेल, चंद्रमणि, अशोक कुमार, दीपेंद्र पटेल, रघुपति यादव ने बताया कि देर से पकने वाली धान की फसलों के लिए बारिश फायदेमंद है।