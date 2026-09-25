Sant Kabir Nagar News: 15 वर्षीय किशोरी संदिग्ध हालात में लापता

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क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी 15 वर्षीय बेटी 23 सितंबर को शाम करीब तीन बजे घर से गायब हो गई। काफी खोजबीन और रिश्तेदारों तथा परिचितों से जानकारी करने के बाद भी उसका पता नहीं चल सका।परिजन को आशंका है कि मझौआ खुजरी निवासी दीपक उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया है। बेटी की तलाश करते हुए जब वह आरोपी युवक के घर पूछताछ करने पहुंचे तो वहां उसके घरवालों ने गाली और जानमाल की धमकी देते हुए घर से भगा दिया।कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी युवक और किशोरी के संभावित ठिकानों की जानकारी जुटाई जा रही है। किशोरी की बरामदगी के साथ ही मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद