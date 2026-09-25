Sant Kabir Nagar News: बीएसए से मिले प्रबंधक संघ के पदाधिकारी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:43 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:43 PM IST
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संतकबीरनगर। राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ के लोग बीएसए से मिले। इस दौरान समस्याओं पर चर्चा की, जिसमें विद्यालयो में यू डायस से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाओं, अभिलेखों एवं लंबित अपडेट को पूर्ण करने की बात कही।
छात्रों की अपार आईडी की प्रक्रिया को पूरा कराने, स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग, साफ-सफाई, स्वच्छ पेयजल, हैंडवॉश सुविधा, सैनिटेशन एवं समग्र स्वच्छता सुनिश्चित कराने की बात कही गई। इस दौरान जिलाध्यक्ष त्रिलोकी नाथ द्विवेदी, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष सलेक चंद्र गुप्ता, राज कुमार देववंशी, जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद हामिद अंसारी, जिला महामंत्री सुभाष चंद्र विश्वकर्मा, मोहम्मद अहमद समेत अन्य मौजूद रहे। संवाद
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छात्रों की अपार आईडी की प्रक्रिया को पूरा कराने, स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग, साफ-सफाई, स्वच्छ पेयजल, हैंडवॉश सुविधा, सैनिटेशन एवं समग्र स्वच्छता सुनिश्चित कराने की बात कही गई। इस दौरान जिलाध्यक्ष त्रिलोकी नाथ द्विवेदी, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष सलेक चंद्र गुप्ता, राज कुमार देववंशी, जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद हामिद अंसारी, जिला महामंत्री सुभाष चंद्र विश्वकर्मा, मोहम्मद अहमद समेत अन्य मौजूद रहे। संवाद
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