Sant Kabir Nagar News: कहासुनी के बाद युवक समेत दो की पिटाई

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तामा खास निवासी जयचंद्र ने पुलिस को दी तहरीर में जानकारी दी कि 16 सितंबर की रात करीब दो बजे गांव के विशाल, टिकोरी, भिखारी और अमरावती ने उसके बेटे आकाश से छोटी सी बात को लेकर कहासुनी शुरू कर दी। आरोप है कि इसके बाद सभी ने आकाश के साथ गाली देते हुए लात-घूंसों, लाठी-डंडों और ईंट से मारपीट शुरू कर दी।तहरीर के अनुसार, आकाश को बचाने के लिए ज्ञानदास मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने उनके साथ भी लाठी-डंडों से मारपीट की। घटना में आकाश और ज्ञानदास को चोटें आई हैं। आरोप है कि मारपीट के दौरान आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित जयचंद्र ने पुलिस से मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है।कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।