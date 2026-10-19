Sant Kabir Nagar News: महुली पेट्रोल पंप के पास हुए हादसे में दो घायल

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महुली। क्षेत्र के महुली पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार एक युवक ने सड़क पार कर रहे युवक को टक्कर मार की। इस हादसे में दोनों घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे सीएचसी भिजवाया। जानकारी के अनुसार मोहम्मद एखलाख पुत्र इशाक अली निवासी सजना खुर्द, थाना लालगंज, बस्ती बाइक से नाथनगर से महुली आ रहे थे। पेट्रोल पंप के पास सड़क पार कर रहे पिंटू पुत्र राजाराम निवासी महुली से टकरा गए, जिससे दोनों घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे हेड कांस्टेबल आनंद दुबे और कांस्टेबल अरविंद यादव ने घायलों को सीएचसी नाथनगर भिजवाया। संवाद