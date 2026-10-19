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Sant Kabir Nagar News: बारीडीहा में कुआनो नदी के पुल की एप्रोच पर बना गड्ढा

Mon, 19 Oct 2026 01:29 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:29 AM IST
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A pothole on the approach to the Kuano River bridge in Baridiha
महुली इलाके के बारीडीहा स्थित कुआनो नदी पुल के अप्रोच पर बना गहरा गड्ढा
हरिहरपुर/ महुली। महुली क्षेत्र के बारीडीहा स्थित कुआनो नदी पर बने पुल का एप्रोच क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे गहरा गड्ढा बन गया है। यह राहगीरों के लिए मुसीबत बना है और हादसे की आशंका बढ़ा रहा है। यह पुल महुली इलाके को धनघटा तहसील से जोड़ता है, जिस पर रोजाना सैकड़ों वाहन गुजरते हैं।
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स्थानीय निवासियों ने बताया कि रात के अंधेरे में गड्ढा न दिखने से दुर्घटना का खतरा रहता है। मंगलवार और बुधवार को इसी पुल पर करीब 35 दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन होना है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे। स्थानीय निवासी विजय चौधरी और कन्हैया गुप्ता ने प्रशासन से तत्काल अप्रोच के गड्ढे की मरम्मत की मांग की है। संवाद
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