Sant Kabir Nagar News: आंधी-बारिश में दुधारा चौराहे के पास गिरा पेड़, एक घंटा बाधित रहा आवागमन

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अचानक पेड़ गिरने से चौराहे पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। मार्ग से गुजर रहे वाहन चालकों को काफी देर तक सड़क खुलने का इंतजार करना पड़ा। कई दोपहिया और चारपहिया वाहन चालक जाम में फंसे रहे। वहीं पैदल राहगीरों को भी सड़क पार करने में परेशानी हुई। आसपास के लोगों ने स्थिति को देखते हुए आवागमन सुचारु कराने की पहल की। विज्ञापन

स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर काफी मशक्कत के बाद पेड़ की डालियों को काटकर और सड़क से हटाकर रास्ता साफ किया। इसके बाद धीरे-धीरे वाहनों का आवागमन शुरू हो सका। लोगों के प्रयास से करीब एक घंटा बाद यातायात सामान्य हुआ और राहगीरों ने राहत की सांस ली। अचानक पेड़ गिरने से चौराहे पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। मार्ग से गुजर रहे वाहन चालकों को काफी देर तक सड़क खुलने का इंतजार करना पड़ा। कई दोपहिया और चारपहिया वाहन चालक जाम में फंसे रहे। वहीं पैदल राहगीरों को भी सड़क पार करने में परेशानी हुई। आसपास के लोगों ने स्थिति को देखते हुए आवागमन सुचारु कराने की पहल की।स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर काफी मशक्कत के बाद पेड़ की डालियों को काटकर और सड़क से हटाकर रास्ता साफ किया। इसके बाद धीरे-धीरे वाहनों का आवागमन शुरू हो सका। लोगों के प्रयास से करीब एक घंटा बाद यातायात सामान्य हुआ और राहगीरों ने राहत की सांस ली।

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सेमरियावां। शुक्रवार दोपहर आंधी और बारिश के दौरान बीएमसीटी पर दुधारा चौराहे के पास सड़क किनारे लगा अर्जुन का पेड़ सड़क पर गिर गया। हालांकि पेड़ गिरने में कोई जनहानि नहीं हुई लेकिन बस्ती-मेंहदावल मार्ग पर दोनों ओर से वाहनों का आवागमन ठप हो गया। देखते ही देखते सड़क के दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।