Sant Kabir Nagar News: महुली थाने में रिक्रूट आरक्षियों को दिया गया प्रशिक्षण
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:06 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:06 PM IST
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संतकबीरनगर। महुली थाने पर शुक्रवार को नियुक्त रिक्रूट आरक्षियों को बीट पुलिसिंग के संबंध में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान रिक्रूट आरक्षियों को बीटवार रजिस्टर सामने रखकर उसके प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदु को समझाया गया। केवल जानकारी देने तक सीमित न रहते हुए उनसे आवश्यक प्रविष्टियां एवं महत्वपूर्ण बिंदु स्वयं भरवाए गए, ताकि वे अभिलेखों को व्यावहारिक रूप से समझ सकें और भविष्य में अपने बीट क्षेत्र की जिम्मेदारी को पूरी दक्षता एवं आत्मविश्वास के साथ निभा सकें। संवाद
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