Sant Kabir Nagar News: त्योहार में यातायात व्यवस्था बनी बड़ी चुनौती

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वर्तमान में दुर्गा पूजा की धूम है। शनिवार को सप्तमी का दिन होने के चलते भीड़ बढ़ गई है और यह भीड़ दशहरा तक बने रहने की उम्मीद है लेकिन शहर में वाहन पार्किंग का इंतजाम अब तक नहीं हो सका है। ऐसे में जो लोग शहर में आ रहे हैं वे अपने वाहन सड़क किनारे खड़े कर दे रहे हैं। आड़े-तिरछे वाहन खड़े होने से जाम की समस्या लोगों को झेलनी पड़ रही है।स्थिति यह है कि शहर के बैंक चौराहा, गोलाबाजार, मुखलिसपुर तिराहा, आजाद चौक, समय माता मंदिर आदि क्षेत्रों में सड़क पर वाहन खड़े होने से यातायात व्यवस्था बनाए रखना चुनौती बनी है। हालांकि यातायात पुलिस के कर्मी जगह-जगह तैनात किए गए हैं। इसके बाद भी समस्या कम नहीं हो रही है।शहर में आए दिनेश कुमार, प्रदीप कुमार आदि ने बताया कि पार्किंग का इंतजाम न होने और त्योहार का समय होने से समस्या बढ़ गई है। दशहरा तक भीड़ और बढ़ेगी। इससे यातायात व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल हो सकता है।पार्किंग के लिए पुरानी तहसील में जमीन चिह्नित है। कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से कार्य शुरू नहीं हो पाया है। जल्द ही इसमें पहल कर स्मार्ट पार्किंग बनाने का कार्य कराया जाएगा।-अवधेश भारती, ईओपुरानी तहसील में स्मार्ट पार्किंग बनाने की योजना लटकीशहर के पुरानी तहसील परिसर में स्मार्ट पार्किंग बनाने की योजना है। इसके लिए जमीन चिह्नित है लेकिन अभी तक जमीन का पेंच नहीं सुलझा है। वजह यह है कि जो जमीन चिह्नित की गई है वह राजस्व विभाग की है। इसकी फाइल शासन को भेजी गई है लेकिन अभी तक इसकी स्वीकृति नहीं मिल पाई है। इसके कारण यह योजना अधर में लटकी है।