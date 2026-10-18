Sant Kabir Nagar News: माता के नेत्र पट्ट खुले, सप्तमी पर भीड़ उमड़ी

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संतकबीरनगर। शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में शनिवार को सप्तमी पूजन के बाद पंडालों में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमाओं के नेत्र पट्ट खोल दिए गए। मां दुर्गा के मनोहारी रूपों को देखने के लिए पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इसके साथ ही सप्तमी पर शहर के समय माता मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। मंदिर में भक्तों ने कपूर, अगरबत्ती जलाई और नारियल फोड़ कर आशीर्वाद लिया।नौ दिन चलने वाले नवरात्र में वैसे तो हर दिन भक्तों की भीड़ रहती है लेकिन सप्तमी का दिन कुछ खास होता है। इस दिन माता के पूर्ण रूप के दर्शन होते हैं। शनिवार को सप्तमी पर पंडालों से नेत्र पट्ट खोलने का कार्यक्रम शुरू हुआ। कुछ जगहों पर तो दिन में ही पट्ट खोल दिए गए, वहीं कुछ जगहों पर शाम को पट्ट खोले गए।जिला मुख्यालय के मां समय जी स्थान, मुखलिसपुर रेलसे क्राॅसिंग स्थित बाल ग्रुप दुर्गा पूजा सेवा समिति, रामनगर में दुर्गा पूजा समिति, नव युवक कमेटी सब्जी मंडी, नव युवक दुर्गा समिति बेलहर कला, लक्ष्मी नारायण मंदिर में मां दुर्गा की पूजा अर्चन के बाद वैदिक मंत्रों के बीच देवी के नेत्र के पट्ट खोले गए।इसी तरह से मेंहदावल, बघौली, सेमरियावां, धनघटा, बेलहर, सांथा, हैंसर, नाथनगर, पौली, हरिहरपुर, बाघनगर, कांटे आदि ग्रामीण क्षेत्रों में मां दुर्गा की प्रतिमाओं के पट्ट खोले गए। जहां काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां के रूप के दर्शन किए और प्रसाद ग्रहण किया।्