Sant Kabir Nagar News: ट्रेलर फंसने से रामजानकी मार्ग पर आवागमन बाधित

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दोपहर करीब 12:00 बजे से लगे जाम के कारण सिकरीगंज से लोहरैया की ओर जाने वाले मार्ग पर चार पहिया वाहनों का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। देखते-ही-देखते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और सैकड़ों वाहन जाम में फंस गए।दोपहिया वाहन चालक किसी तरह वैकल्पिक रास्तों से होकर गंतव्य की ओर रवाना होते रहे। करीब दो घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी जाम नहीं खुला सका। मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बाधित होने से राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। समाचार लिखे जाने तक ट्रेलर सड़क से नहीं हटाया जा सका था।