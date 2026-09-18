Sant Kabir Nagar News: सीपी टैक्स के विरोध में व्यापारियों का जिला पंचायत कार्यालय पर धरना
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:15 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:15 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जिला पंचायत की ओर से लगाए जा रहे विभव एवं संपत्ति कर (सीपी टैक्स) समेत व्यापारियों से जुड़ी समस्याओं को लेकर शुक्रवार को अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों व व्यापारियों ने पंचायत कार्यालय पर धरना दिया।
प्रदेश महामंत्री एवं जिला इकाई के जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार अग्रहरि के नेतृत्व में व्यापारियों ने अपर जिला पंचायत अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं का समाधान कराने की मांग की।
धरने के दौरान व्यापारियों ने सीपी टैक्स के कर निर्धारण, नोटिस और वसूली की प्रक्रिया को लेकर अपनी आपत्तियां और समस्याएं सामने रखीं। व्यापार मंडल का कहना है कि जनपद के कई व्यापारियों द्वारा कर निर्धारण के आधार, निर्धारित मानकों और कार्रवाई की प्रक्रिया को लेकर संगठन को शिकायतें दी गई हैं।
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प्रदेश महामंत्री श्रवण कुमार अग्रहरि के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में जिला पंचायत से मांग की गई कि जनपद में विभव एवं संपत्ति कर एवं सीपी टैक्स लगाए जाने का वैधानिक आधार तथा संबंधित शासनादेश और नियम स्पष्ट किए जाएं।
व्यापारियों का कर निर्धारण किन मानकों और आधारों पर किया गया है, इसकी जानकारी भी उपलब्ध कराने की मांग की गई। व्यापार मंडल ने उन मामलों को भी उठाया, जिनमें व्यापारियों के विरुद्ध आरसी जारी कर वसूली के लिए तहसील प्रशासन को भेजे जाने की बात सामने आई है।
ज्ञापन में कहा गया कि जिन मामलों में व्यापारियों को अपना पक्ष रखने अथवा आपत्ति प्रस्तुत करने का उचित अवसर नहीं मिला है, उनकी पुनः जांच एवं सुनवाई की व्यवस्था की जाए।
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संतकबीरनगर। जिला पंचायत की ओर से लगाए जा रहे विभव एवं संपत्ति कर (सीपी टैक्स) समेत व्यापारियों से जुड़ी समस्याओं को लेकर शुक्रवार को अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों व व्यापारियों ने पंचायत कार्यालय पर धरना दिया।
प्रदेश महामंत्री एवं जिला इकाई के जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार अग्रहरि के नेतृत्व में व्यापारियों ने अपर जिला पंचायत अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं का समाधान कराने की मांग की।
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धरने के दौरान व्यापारियों ने सीपी टैक्स के कर निर्धारण, नोटिस और वसूली की प्रक्रिया को लेकर अपनी आपत्तियां और समस्याएं सामने रखीं। व्यापार मंडल का कहना है कि जनपद के कई व्यापारियों द्वारा कर निर्धारण के आधार, निर्धारित मानकों और कार्रवाई की प्रक्रिया को लेकर संगठन को शिकायतें दी गई हैं।
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प्रदेश महामंत्री श्रवण कुमार अग्रहरि के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में जिला पंचायत से मांग की गई कि जनपद में विभव एवं संपत्ति कर एवं सीपी टैक्स लगाए जाने का वैधानिक आधार तथा संबंधित शासनादेश और नियम स्पष्ट किए जाएं।
व्यापारियों का कर निर्धारण किन मानकों और आधारों पर किया गया है, इसकी जानकारी भी उपलब्ध कराने की मांग की गई। व्यापार मंडल ने उन मामलों को भी उठाया, जिनमें व्यापारियों के विरुद्ध आरसी जारी कर वसूली के लिए तहसील प्रशासन को भेजे जाने की बात सामने आई है।
ज्ञापन में कहा गया कि जिन मामलों में व्यापारियों को अपना पक्ष रखने अथवा आपत्ति प्रस्तुत करने का उचित अवसर नहीं मिला है, उनकी पुनः जांच एवं सुनवाई की व्यवस्था की जाए।