Sant Kabir Nagar News: नवरात्र में नौ दिवसीय मंत्र जाप का लिया संकल्प

विज्ञापन

शक्तिपीठ के आचार्य रमेश चंद्र दुबे ने बताया कि 11 से 18 अक्तूबर तक प्रतिदिन सुबह छह बजे से शाम पांच बजे तक मंत्र जाप होगा। शाम साढ़े पांच बजे संध्या आरती होगी। इस आयोजन का उद्देश्य नवरात्र के दौरान अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को साधना, उपासना और आध्यात्मिक गतिविधियों से जोड़ना है। उन्होंने बताया कि 19 अक्तूबर को सुबह नौ बजे से गायत्री शक्तिपीठ पर हवन-यज्ञ का आयोजन किया जाएगा।इसमें नौ दिनों तक व्रत रखने वाले श्रद्धालु शामिल होकर हवन में आहुति दे सकेंगे तथा अपने व्रत की पूर्णाहुति कर सकेंगे। उन्होंने श्रद्धालुओं से नवरात्र के दौरान शक्ति पीठ पर आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों में सहभागी बनने की अपील की।