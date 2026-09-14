Sant Kabir Nagar News: संदिग्ध है में युवक की मौत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:28 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 12:28 AM IST
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संतकबीरनगर। खलीलाबाद शहर के पठान टोला निवासी 25 वर्षीय युवक की घर पर रविवार को संदिग्ध हाल में मौत हो गई। परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खलीलाबाद लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। अस्पताल की ओर से घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई है।
जानकारी के अनुसार, गुलाम नवीन 25 वर्ष पुत्र हाजी शमीम खान, निवासी पठान टोला, थाना खलीलाबाद को उसके परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे थे। जांच के दौरान चिकित्सकीय स्टाफ ने उसे मृत अवस्था में पाए जाने की सूचना पुलिस को भेजी।
अस्पताल के वार्ड ब्वाय की ओर से पुलिस को भेजे गए मेमो में घटना की जानकारी दी गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका स्पष्ट उल्लेख चिकित्सकीय सूचना में नहीं किया गया है। पुलिस की जांच के बाद ही मौत के कारण की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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जानकारी के अनुसार, गुलाम नवीन 25 वर्ष पुत्र हाजी शमीम खान, निवासी पठान टोला, थाना खलीलाबाद को उसके परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे थे। जांच के दौरान चिकित्सकीय स्टाफ ने उसे मृत अवस्था में पाए जाने की सूचना पुलिस को भेजी।
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अस्पताल के वार्ड ब्वाय की ओर से पुलिस को भेजे गए मेमो में घटना की जानकारी दी गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका स्पष्ट उल्लेख चिकित्सकीय सूचना में नहीं किया गया है। पुलिस की जांच के बाद ही मौत के कारण की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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