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Sant Kabir Nagar News: जनसुनवाई में लोगों की समस्याएं सुनकर एसपी ने दिए निर्देश

Wed, 09 Sep 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 03:00 AM IST
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The SP issued instructions after listening to people's grievances at the public hearing.
संतकबीरनगर। पुलिस कार्यालय में मंगलवार को एसपी संदीप कुमार मीना ने जनसुनवाई की। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें एसपी के सामने रखीं। एसपी ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित प्रकरणों की जानकारी ली।
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एसपी ने संबंधित अधिकारियों और थाना प्रभारियों को शिकायतों का त्वरित, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों का संवेदनशीलता और प्राथमिकता के आधार पर परीक्षण कर निर्धारित समयावधि में कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
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उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतकर्ता को की गई कार्रवाई की जानकारी भी दी जाए। एसपी ने कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का शीघ्र समाधान कर उन्हें न्याय और सुरक्षा का भरोसा दिलाना है। संवाद
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