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Sant Kabir Nagar News: सेल्फ केयर टीम ने बांटे कन्यादान के चेक

Mon, 19 Oct 2026 12:48 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:48 AM IST
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The Self Care Team distributed 'Kanyadaan' cheques.
संतकबीरनगर। टीचर्स सेल्फ केयर टीम उत्तर प्रदेश के निर्देशन में रविवार को खलीलाबाद बीआरसी पर कन्यादान चेक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जिला, मंडल एवं ब्लॉक कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान छह शिक्षकों को 51-51 हजार रुपये के कन्यादान चेक वितरित किए गए। इस अवसर पर कार्यकारिणी सदस्यों को टीम के स्टीकर तथा सभी ब्लॉक संयोजकों को विचार क्रांति पत्रिका प्रदान की गई।
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मंडल संयोजक मुरलीधर पांडेय ने ब्लॉक सदस्यों से अधिक से अधिक शिक्षकों एवं शिक्षामित्रों को टीम से जोड़ने का आह्वान किया। जिला प्रवक्ता रंजीत कुमार ने मोबाइल एप के माध्यम से नए सदस्यों को जोड़ने की प्रक्रिया समझाई। उन्होंने नवनियुक्त ब्लॉक पदाधिकारियों को गूगल मीट के माध्यम से प्रशिक्षण देकर शेष शिक्षकों को टीम से जोड़ने की जानकारी भी दी। संवाद
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