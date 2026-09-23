Sant Kabir Nagar News: बेहतर चिकित्सा सेवा मिलने का सपना होगा साकार

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डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सीएचसी निर्माण सपा शासनकाल से ठप पड़ा था। सपा शासन में प्रदेश के अनेक नवनिर्मित अस्पताल का निर्माण अधर में लटक गया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार में चिकित्सा व्यवस्था का लाभ जन-जन तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि सपा गुंडों व माफियाओं की पार्टी है। सपा राज में महिला सुरक्षा की गारंटी नहीं के बराबर थी। आज भाजपा सरकार में सभी वर्ग के लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।उन्होंने जातिवादी को बढ़ावा देने वाली पार्टियों से सावधान रहने का आह्वान किया। विधानसभा चुनाव में भाजपा के हाथों को मजबूत बनाने का कार्य करें। उन्होंने विपक्षी नेताओं को आड़े हाथों लिया और कहा कि विपक्षी नेता जनता को गुमराह कर राजनैतिक रोटी सेक रहे है। इससे सतर्क रहने की जरूरत है।