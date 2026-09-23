Sant Kabir Nagar News: राप्ती नदी का जलस्तर 10 सेंटीमीटर नीचे आया

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मेंहदावल। क्षेत्र में स्थित राप्ती का जलस्तर लगातार नीचे आ रहा है। बुधवार को नदी के जलस्तर में 10 सेंटीमीटर की कमी आई है। इससे लोगों ने राहत महसूस की है। मंगलवार को नदी का जलस्तर शाम को चार बजे 75.40 मीटर था, जबकि बुधवार को जलस्तर घटकर 75.30 मीटर पर आ गया है।मेंहदावल के पूर्वी हिस्से में स्थित राप्ती के जलस्तर में लगातार कमी आ रही है। मंगलवार को सुबह आठ बजे नदी का जलस्तर 75.45 मीटर दर्ज किया गया था, जबकि शाम को चार बजे नदी का जलस्तर 75.40 मीटर पर आ गया। 24 घंटे बाद बुधवार को नदी के जलस्तर में 10 सेंटीमीटर की गिरावट दर्ज की है। सुबह आठ बजे नदी का जलस्तर 75.35 मीटर था, जबकि शाम को चार बजे नदी के जलस्तर में 10 सेंटीमीटर की कमी होने से जलस्तर 75.30 मीटर पर आ गया है।जल स्तर लगातार नीचे आने से ड्रेनेज खंड के अधिकारियों के साथ ही लोगों ने राहत की सांस ली है। फिर भी जल स्तर की निगरानी कराई जा रही है।अवर अभियंता दिनेश कुमार ने बताया कि राप्ती के जलस्तर में तेजी से कमी आ रही है। जल्द ही जलस्तर गेज छोड़ देगा।