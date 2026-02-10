Sant Kabir Nagar News: बजट से विकास को रफ्तार मिलने की उम्मीद, महंगाई कम होने की आस

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संवाद न्यूज एजेंसीसंतकबीरनगर। सूबे की सरकार बुधवार को बजट पेश करेगी। इसको लेकर लोगों को काफी उम्मीदें हैं। जिले में औद्योगिक विकास को रफ्तार मिलने और टेक्सटाइल हब बनाने के लिए बजट में प्रावधान की उम्मीद लोग लगाए बैठे हैं। इसके साथ ही अधूरी परियोजनाओं को भी गति मिलने की आस है।खलीलाबाद आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। इसकी स्थापना 20 मई 1962 को हुई। 231.34 एकड़ में फैले औद्योगिक क्षेत्र खलीलाबाद में 282 इकाइयां स्थापित की गई थीं। उपेक्षा और अन्य कारणों से कई इकाइयां बंद हो चुकी हैं। वर्तमान में 107 औद्योगिक इकाइयां सक्रिय हैं, जबकि 78 इकाइयां बंद हो चुकी हैं। इसमें ओसवाल फैक्टरी भी शामिल है। 37 लोगाें ने आवंटित भूखंड में आवास बना लिए हैं। 12 आवंटी गोदाम के रूप में भूखंड का इस्तेमाल कर रहे हैं।यहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। यदि औद्योगिक विकास के लिए बजट मिला तो न सिर्फ बंद पड़ी इकाइयां चालू हो सकती हैं, बल्कि लोगाें को रोजगार मिलेगा। जिले में टेक्सटाइल को एक जनपद-एक उत्पाद में शामिल किया गया है। वजह यह है कि यहां बुनकर उद्योग का कारोबार होता है। लोगों को उम्मीद है कि इसके लिए बजट में प्रावधान होगा, जिससे बुनकर उद्योग को रफ्तार मिल सकती है। इससे रोजगार की उम्मीद बढ़ जाएगी। जिले में अभी तक मेडिकल कॉलेज के लिए भी कुछ नहीं हो सका है, जबकि इसकी घोषणा काफी पहले हो चुकी है। यदि मेडिकल कॉलेज के लिए बजट मिले तो जिले के लोगों को लाभ मिलेगा।0000000000000000000बोले लोगप्रदेश सरकार के बजट से काफी उम्मीदें हैं। सरकार जिले के औद्योगिक विकास के लिए कदम उठाए तो न सिर्फ जिले का तेजी से विकास होगा, बल्कि लोगाें को रोजगार मिलेगा।-दिनेश मिश्र, खलीलाबाद00000000000000000011 फरवरी को प्रदेश का बजट आएगा, इससे काफी उम्मीदें हैं। महंगाई काफी तेजी से बढ़ी है, ऐसे में इसपर अंकुश लगे, इसके लिए प्रावधान किए जाने की जरूरत है, ताकि लोगाें को राहत मिल सके।-दीपक कुमार, खलीलाबाद000000000000000जिले में मेडिकल काॅलेज की घोषणा हुई दो साल से अधिक का समय बीत गया है। यदि सरकार मेडिकल कॉलेज के लिए बजट उपलब्ध कराए तो जिले की बड़ी आबादी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकती हैं।-गणेश यादव, खलीलाबाद0000000000000000शहर को स्मार्ट बनाने के लिए शासन को बजट उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि मुख्यालय को व्यवस्थित रूप से विकसित किया जा सके। इससे विकास की गति तेज होगी।-दिलीप कुमार, खलीलाबाद