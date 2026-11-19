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साथ ही उस पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। पुलिस के अनुसार, महराजगंज जिले के घुघुली थाना क्षेत्र के सेमरा राजा निवासी गयासुद्दीन उर्फ शहाबुद्दीन के खिलाफ वर्ष 2016 में कोतवाली खलीलाबाद में गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी।मामले में पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने अभियुक्त की जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर फैसला सुनाया।