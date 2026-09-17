Sant Kabir Nagar News: विज्ञान और गृह विज्ञान के 30 अंक अब स्कूल से नहीं, प्रयोगात्मक परीक्षा से मिलेंगे

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ऐसे में छात्रों को अब इन अंकों के लिए स्कूल स्तर के आंतरिक मूल्यांकन पर निर्भर रहने की बजाय प्रयोगात्मक परीक्षा में प्रतिभा दिखानी होगी। अन्य सभी विषयों का आंतरिक मूल्यांकन पहले की तरह कराया जाएगा।यूपी बोर्ड ने कक्षा-10 की परीक्षा व्यवस्था में यह बदलाव किया है। पुरानी व्यवस्था में स्कूल स्तर पर ही हाईस्कूल के सभी विषयों के प्रयोगात्मक कार्यों का मूल्यांकन होता था। इसके लिए पांच पॉइंट स्केल ग्रेडिंग का इस्तेमाल किया जाता था और ग्रेड अंकपत्र में दर्ज होता था। अब विज्ञान और गृह विज्ञान के लिए अलग से 30 अंकों की प्रयोगात्मक परीक्षा होगी।बोर्ड परीक्षा शुरू होने से कुछ माह पहले दोनों विषयों की प्रयोगात्मक परीक्षा कराई जाएगी। छात्रों को 30 अंक हासिल करने के लिए प्रयोगात्मक परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। वहीं अन्य विषयों का आंतरिक मूल्यांकन पूर्व की तरह जारी रहेगा। नई व्यवस्था से छात्रों को प्रयोगात्मक परीक्षा की तैयारी के साथ विषय की थ्योरी तैयार करने का भी मौका मिलेगा।एचआर इंटर कॉलेज के प्रवक्ता डॉ. अभिषेक सिंह ने कहा कि विज्ञान व गृह विज्ञान की पहले आंतरिक परीक्षा होती थी। इससे आराम रहता था लेकिन अब प्रयोगात्मक परीक्षा होने से थ्योरी की तैयारी में भी मदद मिलेगी। प्रयोगात्मक परीक्षा की तैयारी के दौरान ही थ्योरी की तैयारी आसानी से हो जाएगी, जिस तरह आंतरिक परीक्षा की तैयारी करते थे, उसी तरह प्रयोगात्मक परीक्षा की तैयारी भी आसानी से छात्र कर सकेंगे।