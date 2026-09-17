Sant Kabir Nagar News: सरकार के सेवा, सुशासन और जनकल्याण के संकल्प को जन-जान तक पहुंचाएं

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जिलाध्यक्ष नीतू सिंह की अध्यक्षता में हुई कार्यशाला में अभियान के उद्देश्य, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तथा संगठन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की सहभागिता को लेकर चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी सक्रियता एवं समर्पण के साथ जुटने का आह्वान किया। विज्ञापन

कार्यक्रम में सदर विधायक अंकुर राज तिवारी, क्षेत्रीय मंत्री बंधु चौहान, गणेश पांडेय, अनिरुद्ध निषाद, विनोद पांडेय, ज्ञानेंद्र मिश्रा, सतपाल पाल, अमर राय आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संचालन कौशलेंद्र सिंह ‘दीपू’ ने किया। जिलाध्यक्ष नीतू सिंह की अध्यक्षता में हुई कार्यशाला में अभियान के उद्देश्य, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तथा संगठन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की सहभागिता को लेकर चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी सक्रियता एवं समर्पण के साथ जुटने का आह्वान किया।कार्यक्रम में सदर विधायक अंकुर राज तिवारी, क्षेत्रीय मंत्री बंधु चौहान, गणेश पांडेय, अनिरुद्ध निषाद, विनोद पांडेय, ज्ञानेंद्र मिश्रा, सतपाल पाल, अमर राय आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संचालन कौशलेंद्र सिंह ‘दीपू’ ने किया।

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संतकबीरनगर। भाजपा के जिला कार्यालय पर बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा एवं समर्पण के 25 वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित ‘सेवा संकल्प अभियान’ को लेकर कार्यशाला हुई। मुख्य अतिथि भाजपा जिला प्रभारी अजय सिंह गौतम ने मोदी सरकार के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया।