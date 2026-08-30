Sant Kabir Nagar News: कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में ई-विद्या पोर्टल पर पढ़कर ज्ञान बढ़ाएंगी छात्राएं

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जिले में कुल नौ कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालित हैं। इसमें सांथा, मेंहदावल, बेलहरकला, सेमरियावां, खलीलाबाद, बघौली, नाथनगर, हैंसर बाजार, पौली ब्लॉक शामिल है। इन विद्यालयों में 900 बालिकाएं पंजीकृत हैं। इन स्कूलों को डिजिटल शिक्षा की मुहिम से जोड़ने के लिए पिछले वर्ष सभी कस्तूरबा विद्यालयों में डिजिटल कक्षाओं की व्यवस्था की गई।अब सभी डिजिटल कक्षाओं को डीटीएच से जोड़ा जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से ई-विद्या के पांच चैनल शैक्षिक गतिविधि संबंधित शुरू किए हैं। इन चैनलों के माध्यम से शिक्षा बेहतर करने के साथ गुणवत्ता बढ़ाने संबंधित कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, जिससे छात्राओं के ज्ञान में वृद्धि होगी और वह नवाचार से परिचित हो सकेंगी।सभी कस्तूरबा स्कूलों को स्मार्ट टीवी को डीटीएच से संबद्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे छात्राओं को बेहतर शिक्षा मिल सके। राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देश अनुसार, स्मार्ट टीवी को डीटीएच से जोड़ने का उद्देश्य यह भी है कि विद्यालय समय के बाद भी छात्राएं ज्ञानवर्धक प्रसारण देख सकें। यह पहल विशेष रूप से उन छात्राओं के लिए फायदेमंद होगी जो सीमित संसाधनों में रहकर पढ़ाई करती हैं।