फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Student Kumari Nisha becomes a police station in-charge for a day

Sant Kabir Nagar News: छात्रा कुमारी निशा बनीं एक दिन की थानेदार

Sun, 18 Oct 2026 01:39 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:39 AM IST
विज्ञापन
Student Kumari Nisha becomes a police station in-charge for a day
एक दिन की थानेदार बनी निशा
बेलहर। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत थाना बेलहर कला पर श्रीरामनरेश चौघरी इंटर कॉलेज की छात्रा निशा पुत्री दिलीप निवासी ग्राम परसिया को एक दिन का थानाध्यक्ष बनाया गया। उसके समक्ष चार शिकायती प्रार्थनापत्र आए, जिसके शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया।
विज्ञापन

इस दौरान थानाध्यक्ष बनीं निशा ने थाना कार्यालय, मालखाना, आईजीआरएस, साइबर सेल एवं हवालात का निरीक्षण किया। एसओ सर्वेश कुमार ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य मेधावी छात्राओं का उत्साहवर्धन करना, उनमें आत्मविश्वास एवं नेतृत्व क्षमता विकसित करना तथा बालिकाओं को महिला सशक्तीकरण, सुरक्षा एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed