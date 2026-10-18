Sant Kabir Nagar News: छात्रा कुमारी निशा बनीं एक दिन की थानेदार

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इस दौरान थानाध्यक्ष बनीं निशा ने थाना कार्यालय, मालखाना, आईजीआरएस, साइबर सेल एवं हवालात का निरीक्षण किया। एसओ सर्वेश कुमार ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य मेधावी छात्राओं का उत्साहवर्धन करना, उनमें आत्मविश्वास एवं नेतृत्व क्षमता विकसित करना तथा बालिकाओं को महिला सशक्तीकरण, सुरक्षा एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। संवाद

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बेलहर। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत थाना बेलहर कला पर श्रीरामनरेश चौघरी इंटर कॉलेज की छात्रा निशा पुत्री दिलीप निवासी ग्राम परसिया को एक दिन का थानाध्यक्ष बनाया गया। उसके समक्ष चार शिकायती प्रार्थनापत्र आए, जिसके शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया।