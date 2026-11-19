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इस तरह करीब 1.20 लाख मतदाता कम हो गए हैं। खास बात यह है कि जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर मतदाताओं की संख्या में आई कमी वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत-हार के अंतर से कहीं अधिक है। वर्ष 2022 में खलीलाबाद विधानसभा क्षेत्र में 4,57,995 मतदाता थे। अब इनकी संख्या घटकर 4,11,128 रह गई है। यहां 46,867 मतदाता कम हुए हैं।इसी तरह धनघटा विधानसभा क्षेत्र में पहले 3,87,446 मतदाता थे, जो अब घटकर 3,53,689 रह गए हैं। यहां 33,757 मतदाताओं की कमी आई है। मेंहदावल विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2022 में 4,59,290 मतदाता थे। अब इनकी संख्या 4,19,473 हो गई है। इस क्षेत्र में 39,817 मतदाता कम हुए हैं।जानकारों के अनुसार, एसआईआर के दौरान सत्यापन में कई मतदाता अपने पते पर नहीं मिले, जिसके चलते उनके नाम सूची से हटाए गए। वहीं, आधार और अन्य दस्तावेजों में नाम, लिंग आदि की त्रुटियों के कारण भी कई लोगों के नाम सूची में शामिल नहीं हो सके। कुल मिलाकर जिले में पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 1,20,541 मतदाता कम हुए हैं।