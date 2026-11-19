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विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अवकाश भी अनुमति के बाद ही स्वीकृत होगा।एडीएम वित्त एवं राजस्व पंकज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जनगणना के द्वितीय चरण में प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित निर्धारित 40 बिंदुओं की जानकारी प्रगणक घर-घर जाकर एकत्र करेंगे। इन सूचनाओं को निर्धारित प्रारूप में संकलित करने के साथ मोबाइल ऐप पर भी दर्ज किया जाएगा। उन्होंने सभी प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को अपने आवंटित गणना ब्लॉक में जाकर शत-प्रतिशत गणना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।उन्होंने कहा कि स्वगणना के प्रति आम लोगों को जागरूक करते हुए उनका सहयोग लिया जाए। प्रत्येक प्रगणक अपने गणना ब्लॉक में प्रतिदिन कम से कम चार से पांच परिवारों की स्वगणना कराएगा और उनकी संदर्भ संख्या नोट करेगा। इसकी जानकारी सुपरवाइजर के माध्यम से संबंधित चार्ज अधिकारी को भी देनी होगी।एडीएम ने निर्देश दिया कि गणना के दौरान कोई भी व्यक्ति, परिवार या क्षेत्र छूटने न पाए। सामान्य परिवारों के साथ संस्थागत परिवारों और बेघर लोगों की भी गणना की जाए। मास्टर ट्रेनर, फील्ड ट्रेनर और पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी प्रगणकों के मोबाइल में जनगणना का निर्धारित ऐप इंस्टॉल हो और वे उसमें लॉगिन कर चुके हों। स्वगणना और फील्ड कार्य के दौरान मोबाइल ऐप एवं पोर्टल से जुड़ी तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए जिला स्तर पर मास्टर ट्रेनर और चार्ज स्तर पर फील्ड ट्रेनर लगातार उपलब्ध रहेंगे। प्रशासन ने सभी संबंधित कर्मियों को जनगणना का कार्य समयबद्ध, त्रुटिरहित और सुचारू रूप से पूरा करने के निर्देश दिए हैं।