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संतकबीरनगर। हीरालाल रामनिवास स्नातकोत्तर महाविद्यालय खलीलाबाद में शुक्रवार को सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की विषम सेमस्टर की परीक्षाएं तीन पालियों में हुईं। तीनों पालियों में स्नातक हिंदी, संस्कृत, भूगोल पांचवां सेमस्टर, बीएससी वनस्पति विज्ञान व रसायन विज्ञान पांचवां सेमस्टर, बीकॉम व बीसीए तृतीय सेमस्टर के बैक की परीक्षा संपन्न हुई। इसमें 71 परीक्षार्थियों में से 70 उपस्थित रहे। प्राचार्य प्रो. ब्रजेश त्रिपाठी ने बताया कि परीक्षा सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न हो रही है। संवाद