Sant Kabir Nagar News: चार माह बाद भी सचिवों ने नहीं दिया स्ट्रीट लाइट का हिसाब

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सेमरियावां। ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में लगाई गई स्ट्रीट लाइटों के सत्यापन को लेकर पंचायत विभाग के अधिकारियों के आदेश का असर नहीं दिख रहा है।बिना वैध विद्युत कनेक्शन के स्ट्रीट लाइटें लगाए जाने और दिन-रात जलने की शिकायतों के बाद एडीओ पंचायत ने 20 अप्रैल को सभी संबंधित ग्राम पंचायत सचिवों से लाइटों की संख्या, स्थान और विद्युत कनेक्शन की स्थिति की रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट दो दिन में उपलब्ध करानी थी, लेकिन चार माह से अधिक समय बीतने के बाद भी सचिवों ने निर्धारित प्रारूप पर विवरण उपलब्ध नहीं कराया।मामले में एडीओ पंचायत की ओर से सचिवों को रिमाइंडर भी जारी किया जा चुका है। इसके बावजूद रिपोर्ट नहीं मिलने से सवाल उठ रहे हैं कि स्ट्रीट लाइटों की संख्या, उनके स्थान और बिजली कनेक्शन की स्थिति बताने में इतनी देरी क्यों की जा रही है। सेमरियावां ब्लॉक में 113 ग्राम पंचायत और 183 राजस्व गांव हैं। आरोप है कि ग्राम पंचायतों में उपलब्ध धनराशि का बड़ा हिस्सा स्ट्रीट लाइटों की खरीद और स्थापना पर खर्च किया गया। मुख्य मार्गों, गलियों, चौराहों, पंचायत भवनों और सामुदायिक शौचालयों के आसपास बड़ी संख्या में लाइटें लगाई गई हैं। हालांकि, इन लाइटों के लिए वैध विद्युत कनेक्शन लिया गया है या नहीं, इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है।दिन-रात जलती हैं लाइटें, कनेक्शन की स्थिति पर सवाल ःग्रामीण क्षेत्रों में कई स्थानों पर पोल पर लगी स्ट्रीट लाइटों के दिन-रात जलने की शिकायतें सामने आती रही हैं।