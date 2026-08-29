Sant Kabir Nagar News: एसडीएम ने सील किया अल्ट्रासाउंड सेंटर

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लोहरौली। दुधारा में चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर को एसडीएम खलीलाबाद ने सील कर दिया। सेंटर पर अप्रशिक्षित व्यक्ति के अल्ट्रासाउंड किए जाने की शिकायत मिल रही थी।एसडीएम हृदय राम त्रिपाठी ने बताया कि शिकायत मिली थी कि दुधारा में श्रद्धा डायग्नोस्टिक सेंटर पर अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है। शिकायत के मद्देनजर जब सेंटर पर पहुंचकर जांंच की गई तो वहां कोई प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं मिला, जिसके द्वारा नियमानुसार अल्ट्रासाउंड किया जा सके।इससे यह बात साफ हो गई कि उक्त सेंटर पर अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ही अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इसके बाद सेंटर को सील कर दिया गया।