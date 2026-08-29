{"_id":"6a92ef6e61d7b9386805f01b","slug":"video-police-launched-a-drive-against-unruly-elements-near-the-school-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"मनबढ़ों के खिलाफ स्कूल के आस पास पुलिस ने चलाया अभियान","category":{"title":"City and States Archives","title_hn":"शहर और राज्य आर्काइव","slug":"city-and-states-archives"}}

स्कूल-कॉलेजों के आसपास छात्राओं का पीछा करने और महिलाओं को असहज करने वाले मनचलों के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन मजनू के तहत सख्त अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में दो दिन तक व्यापक चेकिंग और निगरानी की गई। अभियान के दौरान 295 मनचलों से माफीनामा भरवाया गया, जबकि यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर भी कार्रवाई की गई।

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