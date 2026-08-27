Sant Kabir Nagar News: पोखरा में रास्ते को लेकर मारपीट, महिला घायल, चार पर प्राथमिकी दर्ज

विज्ञापन



सुअरहवा निवासी धर्मेंद्र का आरोप है कि उसके आने-जाने के रास्ते को लेकर रामजी पुत्र सेतु से मुकदमा चल रहा है और कोर्ट से स्टे भी है। इसके बावजूद बुधवार को रामजी व उसके परिजन रास्ते पर दीवार खड़ी कर रास्ता संकरा कर रहे थे। टोकने पर रामजी, अजीत, जयराम और एक अज्ञात ने गालियां दीं और हमला कर दिया। शोर सुनकर बीच-बचाव करने पहुंची शालिनी पत्नी सूर्यनाथ को भी आरोपियों ने पीट दिया। ईंट फेंक कर मारा, जिससे उसकी आंख के पास चोट आई है। धर्मेंद्र के सिर में भी गंभीर चोट लगी है। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच की जा रही है।

विज्ञापन

मेंहदावल। नगर पंचायत के पक्का पोखरा सुअरहवा में रास्ते के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दीवार चलाने को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए। मारपीट में महिला समेत दो लोग घायल हो गए। पुलिस ने तीन नामजद समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।