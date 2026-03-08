फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Roads in the industrial area will be transformed, with an expenditure of Rs 10 crore.

Sant Kabir Nagar News: औद्योगिक क्षेत्र के सड़कों की बदलेगी सूरत, खर्च होंगे 10 करोड़

Thu, 03 Sep 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
Roads in the industrial area will be transformed, with an expenditure of Rs 10 crore.
औद्योगिक क्षेत्र की बदहाल सड़क। संवाद
संतकबीरनगर। खलीलाबाद औद्योगिक क्षेत्र की बदहाली दूर करने के लिए पहल शुरू हो गई है। 10 करोड़ की लागत से औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों की दशा सुधारी जाएगी। इसमें सात सड़कों के निर्माण के लिए शासन ने पांच करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है, जबकि अन्य कार्याें के लिए यूपीसीडा ने पांच करोड़ का अतिरिक्त प्रस्ताव भेजा है। उम्मीद है कि जल्द ही इसकी भी स्वीकृति मिल जाएगी। इससे औद्योगिक क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी।
विज्ञापन

औद्योगिक क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। यहां सड़कें गड्ढों में तब्दील हैं। इसके कारण आने-जाने में दुुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं। इसके साथ ही नालियां टूट गई हैं, जिससे बरसात में जलभराव की समस्या उत्पन्न होती है। इस समस्या के निदान के लिए यूपीसीडा ने पहल की है। इसके तहत पूर्व में सात सड़कों के निर्माण के लिए पांच करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसकी स्वीकृति मिली है और टेंडर की प्रक्रिया चल रही है।
विज्ञापन

इसके साथ ही यहां श्रमिक सेवा केंद्र का निर्माण कराने की भी तैयारी है, ताकि श्रमिकों के हितों की रक्षा हो सके। इसके अलावा टूटी नालियों की मरम्मत और पार्क के सुंदरीकरण और पेयजल की व्यवस्था सुधारने के लिए पांच करोड़ का अतिरिक्त प्रस्ताव भेजा गया है। इससे जहां उद्यमियों को सहूलियतें मिलेंगी, वहीं निवासियों की समस्या भी दूर होने की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन

----
औद्योगिक क्षेत्र में विकास के नाम पर 18 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क लिया जाता है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है, तो नालियां ध्वस्त हैं। अब औद्योगिक क्षेत्र की तस्वीर बदलने के लिए पहल हुई है। इससे काफी उम्मीदें हैं।
-जय प्रकाश, उद्यमी
----------
औद्योगिक क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। सड़कों के निर्माण के लिए पांच करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ है। इसके साथ ही नालियों की मरम्मत, पार्क के सुंदरीकरण सहित अन्य कार्य कराए जाने की जरूरत है।

-अरविंद पाठक, अध्यक्ष, इंडस्टि्रयल एसोसिएशन
-------------------------
औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों के निर्माण के लिए पांच करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई है, जल्द ही कार्य शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही पांच करोड़ का अतिरिक्त प्रस्ताव भेजा गया है, जिससे नालियों की मरम्मत, पार्क के सुंदरीकरण सहित अन्य कार्य कराए जाएंगे। इससे औद्योगिक क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी और लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
-अजय कुमार यादव, क्षेत्रीय प्रबंधक, यूपीसीडा
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed