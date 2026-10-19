Sant Kabir Nagar News: विधियानी से रेलवे स्टेशन मार्ग पर गिट्टी डालकर छोड़ा, आवाजाही दुश्वार

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संतकबीरनगर। दशहरा में सिर्फ एक दिन बचा है। 20 अक्तूबर को दुर्गा प्रतिमाएं विसर्जन के लिए निकलेंगी लेकिन शहर की कई सड़कें अब भी जर्जर हैं। सड़कों के यह गड्ढे जहां श्रद्धालुओं के लिए मुसीबत बनेंगे, वहीं दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन जुलूस में भी समस्या खड़ी हो सकती है। एक वैकल्पिक मार्ग विधियानी से रेलवे स्टेशन है लेकिन उस पर भी गिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है।यही हाल मुखलिसपुर रेलवे क्रॉसिंग का है यह भी सड़क जर्जर है। इसके साथ ही शहर की मुख्य सड़क पर भी जगह-जगह गड्ढे हैं। इससे समस्या और बढ़ गई है। दुर्गा प्रतिमाओं के पट खुलने के साथ ही शहर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है। शाम के समय बड़ी संख्या में दूर-दराज से श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं, हैं लेकिन शहर में जर्जर सड़कें मुसीबत बनी हुई है।स्थिति यह है कि शहर के मुखलिसपुर तिराहे से अंडरपास होकर जाने वाली सड़क पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील है। इस मार्ग पर भी जगह-जगह दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित है। ऐसे में श्रद्धालुओं को आने-जाने में परेशानी झेलनी पड़ रही है।जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट की हुई तैनाती : दुर्गा पूजा व दशहरा के मद्देनजर प्रशासन ने तीन जोन और आठ सेक्टर बनाकर मजिस्ट्रेट की तैनाती की है। इसमें एसडीएम सदर को जोन एक, एसडीएम मेंहदावल को जोन दो और एसडीएम धनघट को जोन तीन की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही जोन एक में तहसीलदार खलीलाबाद, सेक्टर दो में अपर एसडीएम, सेक्टर तीन में तहसीलदार मेंहदावल, सेक्टर चार में एसडीएम, सेक्टर पांच में अधिकारियों को लगाया गया है। एडीएम सत्य प्रकाश ने बताया कि इन मजिस्ट्रेटों को दुर्गा पूजा और दशहरा के साथ ही मूर्ति विसर्जन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।