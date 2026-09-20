Sant Kabir Nagar News: दो सेंटीमीटर और घटा राप्ती नदी का जलस्तर
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:26 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:26 PM IST
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मेंहदावल। क्षेत्र में स्थित राप्ती का जलस्तर दो सेंटीमीटर और नीचे आया है। वर्तमान समय में राप्ती का जलस्तर 75. 58 मीटर पर है। मेंहदावल क्षेत्र में स्थित राप्ती का जलस्तर धीरे-धीरे नीचे आ रहा है। 24 घंटे में राप्ती के जलस्तर में दो सेंटीमीटर की कमी आई है। शनिवार को राप्ती के जलस्तर में सात सेंटीमीटर की कमी आई थी। रविवार को सुबह आठ बजे नदी का जलस्तर 75.58 मीटर था। नदी का जलस्तर अब स्थिर हो गया। अवर अभियंता दिनेश कुमार ने बताया कि राप्ती के जलस्तर में प्रतिदिन कमी आ रही है। जल्द ही जलस्तर गेज से भी नीचे आ जाएगा। जलस्तर की लगातार निगरानी कराई जा रही है। संवाद
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