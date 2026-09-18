Sant Kabir Nagar News: चौपाल में सुनी गई जन समस्याएं
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 10:59 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 10:59 PM IST
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रोसयाबाजार। पौली ब्लॉक के खेवसिया और गौवापार में शुक्रवार को गांव की समस्या गांव में समाधान के तहत चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान मौजूद ग्रामीणों की समस्याएं सुन कर निस्तारण का प्रयास किया गया। ब्लॉक क्षेत्र पौली के खेवहिया और गौवापार ग्राम पंचायत के चौपाल में मौजूद ग्रामीणों ने आवास, पेंशन, शौचालय, सम्मान निधि, राशन कार्ड से संबंधित मामले उठाया। एडीओ एजी दयाराम यादव ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारियां दीं। इस मौके पर सचिव अमब्रीश पटेल, संतोष मिश्रा, रोहित प्रजापति, रामभरोस, मनोज सिंह, मीरा देवी आदि मौजूद रहे। संवाद
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