Basti News: एमएलसी चुनाव की तैयारियां पूरी, आज पहुंचेंगी पोलिंग पार्टियां
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:24 AM IST
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:24 AM IST
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भानपुर। गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन के लिए रामनगर ब्लॉक में तैयारियां पूरी की गई हैं। क्षेत्र पंचायत सभागार में बूथ बनाया गया है। बुधवार की शाम बूथ तैयार कराते हुए लेखपाल अरुण कुमार यादव ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर बूथ में शिक्षक महिला-पुरुष मतदाताओं के प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग बैरीकेडिंग की कराई गई है। रजिस्ट्रार कानूनगो निर्वाचन भानपुर हवीबुर्रहमान ने बताया कि क्षेत्र पंचायत कार्यालय रामनगर और सल्टौवा में बूथ बनाए गए हैं। रामनगर बूथ पर 94 और सल्टौवा पर 93 शिक्षक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। संवाद
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